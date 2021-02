Aseguran dos cargas de droga

En menos de dos horas, par de cargamentos de droga (marihuana) aseguró la Patrulla Fronteriza este lunes a la orilla del río Grande en el oeste de Laredo, fueron 934.75 libras.

Uno junto a la planta de agua potable Jefferson en la división de los barrios “La Ladrillera” y “Canta Ranas”, el otro en una de las colonias del Camino A Las Minas.

Los agentes de la estación norte fueron quienes dieron este doble golpe al narcotráfico, el cual Matthew Hudak, Jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, estimó en 747 mil 866 dólares el valor total por los dos cargamentos de hierba mala, según su precio actual en las calles de Estados Unidos.

Temprano en la tarde del día 22, respondieron a un llamado de sospechosos cruzando el río a nado o caminando y cargando varios bultos.

TE PUEDE INTERESAR: LAREDO, TX: Reactivan portal de citas para vacunas covid a mayores de 65 años

Llegaron los federales al sitio señalado, pero los tipos ya iban de regreso a nado a lado mexicano. Fueron 6 bultos con hierba, los que pesaron 446.43 libras, equivalente a 202.679 kilogramos, droga dejada en la orilla del río Grande.

Esa sola carga fue estimada en 357 mil 210 dólares por la agencia federal.

El segundo caso ocurrió menos de dos horas después, en el río, a la altura de la calle Jefferson, donde dividen los barrios citados.

Se trató de 5 fardos de droga, la cual pesó 488.32 libras, los que en kilogramos son 221.697 y esta hierba fue valorizada en 390 mil 656 dólares por Matthew Hudak, Jefe de la Patrulla Fronteriza.

La DEA se hizo cargo de la droga, no hubo arrestos.

COVID-19 UPDATE (02/23): Hospitalization rate is at 16.39% (+1 hospitalization from 02/22) with 35 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/fIIhQdrH5J

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 23, 2021