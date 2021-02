Aseguran droga en el Puente 3

Un cargamento de 5 mil 280 libras de marihuana fue asegurado en una caja trailer que llevaba un embarque de auto partes, sucedió en el Puente Del Comercio Mundial, este pasado sábado.

El equivalente a 2 mil 397.151 kilogramos de hierba mala, fue estimado por Eugene Crawford, Director del Puerto de Laredo para Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (USCBP), en 1 millón 056 mil 003 dólares.

El 13 de febrero, un tracto camión de carga, marca Volvo, año 2004, con caja remolque, llegó al puente exclusivo para camiones de comercio exterior.

TE PUEDE INTERESAR: Policía de Laredo desmiente rumores de asaltos a domicilios

Un binomio K9 integrado por agente federal y can adiestrado para olfatear narcóticos, recorrieron el tractor y la caja trailer, el perro alertó anomalías, por lo que el camión y el contenedor fueron pasados por entre el arco de rayos equis y se corroboró la presencia de bultos, entre las piezas de vehículos.

Fueron 336 paquetes con droga, los que se aseguraron, arrojando un peso neto de 5 mil 280.07 libras.

El caso fue turnado al ICE-HSI, que es la Fuerza de Aduanas Migración e Investigaciones de Seguridad Interna.

🔔 Attention! There is an issued boil water notice effective immediately for the Highway 359 corridor in the easternmost part of Laredo. To view current boil water notice neighborhoods and subdivisions please visit:https://t.co/K4Pys93RdZ pic.twitter.com/8yJFqaIhFW

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 18, 2021