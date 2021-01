Aseguran drogas e indocumentados

Sólo en Laredo y únicamente entre lunes y viernes de la semana pasada, fueron asegurados 247 extranjeros indocumentados en cuatro camiones, además de 7 cargas de drogas para 677 libras y ocho armas de fuego.

Mucho trabajo, refirió Matthew Hudak, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, con sus casi 2 mil elementos principalmente en un triángulo comprendido al oeste por la ciudad de Del Río, al este por Zapata y al norte por San Antonio.

Fueron tres camiones- remolques de los llamados “18 ruedas” y un box truck, unidad de una sola pieza usadas para mudanzas.

TE PUEDE INTERESAR: COVID-19: Aprueban expandir centro de infusiones en Laredo

Pero también se aseguraron drogas en caminos o calles de esta ciudad, igual que a la orilla del río Grande y en las garitas de revisión de las carreteras que confluyen en Laredo.

Así cono ocho armas de fuego, cinco de ellas involucradas en casos de indocumentados, más tres “Cuernos de Chivo” asegurado por la Policía Municipal de Encinal, en el entronque de las carreteras interestatal 35 y rural número 85.

📣 We have 190 new cases and continue to see an increase. Hospitalization rate is at 48.77% (-12 hospitalizations from 01/17) with 82 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/S5UWMBICEx

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 18, 2021