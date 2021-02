Aseguran en cajas a indocumentados

Compartir esta publicación













Un fin de semana de muchos indocumentados asegurado por la Patrulla Fronteriza, en solo tres cajas remolques iban 230 extranjeros sin permisos migratorios, gente nativa de Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Apenas en tres camiones, en los puntos de revisión cercanos a Laredo, instalados en las carreteras que confluyen con esta frontera.

Del viernes 19 al lunes 22 de febrero, ocurrieron estos casos, dijo Matthew Hudak, Jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo.

En cada caso, los agentes se valieron de canes adiestrados (K9) los cuales olfatearon a personas en los -camiones con remolque que llegaban a los llamados “chekpoint”.

Los tres choferes norteamericanos, fueron arrestados y los indocumentados deportados a la brevedad posible, dadas las políticas de seguridad con motivo de la pandemia COVID-19.

La Patrulla Fronteriza aseguró los camiones y los contenedores.

Los federales dijeron que no están contagiados de Coronavirus, temperaturas corporales dentro del rango y además se les proporcionaron cubrebocas.

