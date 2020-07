Aseguran cinco bultos con mariguana en el río Bravo

Les esperaba una vagoneta negra estacionada junto al río Grande para que depositaran los cinco grandes bultos con cerca de 364 libras de mariguana, pero aparecieron los agentes de la Patrulla Fronteriza y los traficantes huyeron a nado de regreso a lado mexicano.

La tarde-noche de este sábado 25 de julio al noroeste de Laredo, ocurrió este nuevo caso de tráfico de enervantes a través de las aguas del citado afluente.

Un reporte anónimo de tal acción recibió la central de la agencia federal y envió a los patrulleros del sector norte.

Los agentes se apresuraron a llegar al puntoque les detallaron, pero sólo alcanzaron a ver a los hombre corriendo al río y nadando hacia el país al sur.

Los agentes federales, se acercaron al vehículo y encontraron los grandes fardos con la mariguana.

El vegetal enervante fue estimado por Matthew Hudak, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, en alrededor de 291 mil 200 dólares.

“Con la pandemia del Covid-19, no hay descanso para los traficante de humanos o de drogas, ni para nuestros compañeros agentes que protegen la frontera contra todo tipo de peligro”, dijo el titular de los federales.

