Pasajero asesina a chofer de Uber en Texas, quería asaltarlo

Un joven de 21 años enfrenta cargos de homicidio por la muerte de un conductor de Uber en el sur de Oak Cliff, en el área de Dallas, Texas.

El cuerpo de Joshua Miller, de 33 años, fue hallado cerca del mediodía del viernes 8 de enero en la cuadra 4100 Langdon Road, cerca de las calles Bonnie View Road y la Interstate 20, al sur de Dallas. Miller presentaba evidencia de haber sido víctima de violencia homicida.

La investigación del departamento de policía de Dallas determinó que Miller fue asesinado durante un viaje solicitado a la compañía de transporte para la que trabajaba vía app.

Joshua Scott, de 21 años de edad, fue el último pasajero de MIller. De acuerdo con la policía, Scott intentó robar al chofer de Uber, y luego lo atacó hasta asesinarlo.

