Difunden VIDEO donde acribillan a rapero Tripple Beanz

El rapero estadounidense Corey Thompson, conocido por su nombre artístico Tripple Beanz, fue tiroteado a plena luz del día el pasado viernes en la ciudad de Newark, en el estado de Nueva Jersey.

Luego del lamentable suceso, imágenes del ataque a Tripple Beanz han sido difundidas en redes sociales donde se logra apreciar como dos hombres llegan y comienzan a dispararle a quemarropa.

En un video grabado por un testigo se aprecia cómo el artista fue baleado al acercarse a su automóvil estacionado en la calle. Los atacantes llegaron a bordo de otro vehículo tipo Jeep Cherokee con sus rostros cubiertos, se bajaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego a quemarropa contra el rapero.

Tripple Beanz, de 29 años, cuyo nombre real era Corey Thompson, fue asesinado a tiros en la cuadra 300 de Avon Avenue en la ciudad más grande de Nueva Jersey justo antes de la 1 p.m. Viernes, según las autoridades locales y del condado.

