Así luce actualmente el pesebre donde nació Jesús en Belén VIDEOS

Hasta antes de que la pandemia paralizara al mundo, el pesebre que vio a nacer a Jesús atraía todos los años a millones de visitantes de diversas partes del planeta, quienes solían arrodillarse y besar el sitio donde María y José le dieron la bienvenida a su hijo.

El pesebre se localiza en la actualidad al interior de la Basílica de la Natividad, en la ciudad de Belén.

Pesebre donde nació Jesús es visitado por millones de fieles

La Basílica original fue mandada a construir por Constantino, pero resultó severamente dañada durante la revuelta de los samaritanos en el año 529. Años más tarde fue sustituida por el templo actual y cuya edificación se atribuye a Justiniano.

Al interior de la emblemática Basílica, cuya arquitectura es de estilo clásico, se encuentra todavía la gruta que vio nacer a Jesús. Para acceder a ella se hace por las dos escaleras ubicadas justo a un costado del coro.

“Este es el lugar original, el lugar donde nace el señor Jesús. Aquí estuvo acostado el señor Jesús de bebé, lo tuvo la Virgen María, fue este lugar donde parió y aquí nació el señor Jesús”, explica David Matchevi Ríos por medio de un video compartido en YouTube.

En la actualidad el lugar está decorado con elementos que no existieron al momento de su nacimiento, pero ese no ha sido un impedimento para que los fieles acudan a venerarlo.

En el lugar donde nació Jesucristo hay actualmente una estrella, mientras que a un costado está el lugar donde reposó María durante el alumbramiento, así como el sitio donde estuvieron Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres Reyes Magos, al momento de ofrecerle el oro, el incienso y la mirra a Jesús.

“En el 230, un personaje importante en la Biblia dijo: ‘Yo vine a Belén y todos me enseñaron el lugar del nacimiento, el lugar del pesebre, y yo me puse de rodillas, me puse a adorarlo porque, aún mismo los paganos, consideraban eso con el lugar más santo para los cristianos’”, recordó Fray Artemio Vítores, considerado como el custodio de Jerusalén, en un reportaje de Univision.