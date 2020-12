Así luce ahora el asesino de John Lennon

La justicia de Estados Unidos volvió a negarle la libertad condicional por undécima vez a Mark Chapman, asesino de John Lennon, luego de que confesara por qué lo mató 40 años después de la muerte del exBeatle, mientras le volvió a ofrecer disculpas a Yoko Ono.

“Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso, y esa es la única razón por la que yo estaba buscando mucho, mucho, mucho, mucho la gloria para mí. Fui muy egoísta. Quiero añadir eso y enfatizarlo profundamente. Fue un acto extremadamente egoísta. Lo siento mucho por el dolor que le causé a ella”, dijo en un transcripción publicada por el estado de Nueva York.

Fue en agosto cuando Chapman solicitó la libertad condicional, pero la junta del Centro Correccional de Wende en Nueva York la negó al considerar que “sería incompatible con el bienestar de la sociedad”.

Chapman tenía 25 años cuando le disparó a Lennon cuatro veces afuera de su departamento en Manhattan el 8 de diciembre de 1980 cuando regresaba al mismo junto a Yoko Ono y agregó que siempre piensa en lo ocurrido y acepta que puede estar de por vida encerrado.

“Él era un ser humano y yo sabía que iba a matarle. Eso ya dice que no mereces nada, y si la ley y ustedes deciden dejarme aquí durante el resto de mi vida, no me quejaré”, añadió.

The death of a loved one is a hollowing experience.

After 40 years, Sean, Julian and I still miss him.

'Imagine all the people living life in peace.'

Yoko Ono Lennon#enoughisenough #peace #guncontrolnow #gunviolence #nra #guns #gunsafety #firearms #endgunviolence pic.twitter.com/TsHWuCdu2Y

— Yoko Ono (@yokoono) December 8, 2020