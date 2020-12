Así puedes cambiar la foto de tus contactos de WhatsApp

Compartir esta publicación













WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, es la preferida para resolver pendientes de la oficina o escuela. Incluso, el uso de esta herramienta con el paso del tiempo dejó de ser exclusivamente personal.

Ante esta situación, la aplicación se ha renovado constantemente en los últimos meses. Por ejemplo, en esta época navideña se agregaron nuevos emojis para que personalices tus mensajes en estas fiestas decembrinas; también ya podrás programar tus mensajes para las próximas celebraciones de fin de año, para que no se te olvide enviarlos, brindándote ante los reclamos por no felicitar a alguien en Navidad o Año Nuevo.

En este 2020, la app de mensajería instantánea igualmente anunció que ya habrán nuevos términos y condiciones en su uso, los cuales debes aceptar si deseas continuar comunicándote con tus amigos o familiares a través de esta herramienta.

Adicionalmente, para mejorar la seguridad de sus usuarios, WhatsApp implementó el bloqueo de la app mediante el reconocimiento facial. Es decir, ya no solamente te permite proteger tus datos con tu huella digital, sino que ha implementado el uso del reconocimiento facial.

También dio a conocer recientemente que ya podrás realizar compras desde la app, algo útil sobre todo en esta temporada de celebraciones en las que es recomendable no salir demasiado tiempo de casa.

Además, ahora si deseas cambiar la foto de algún contacto en WhatsApp, ya lo puedes hacer. Te decimos el paso a paso que debes seguir para hacerlo.

Si bien en algunas ocasiones las fotos de perfil que tienen nuestros contactos no nos agradan del todo, quizá porque no consideramos que sea la más favorable, no está actualizada o simplemente, porque no tiene una foto de perfil, puedes cambiarla por otra que te guste; y lo mejor es que tu contacto no sabrá que hiciste un cambio en su foto, ya que la modificación sólo se realizará en tu teléfono.

Cómo cambiar la foto de perfil de tus contactos de WhatsApp

Si cuentas con un teléfono con sistema operativo iOS, debes seguir los siguientes pasos para cambiar la foto de alguno o varios de tus contactos:

1. Acceder a tu agenda de contactos y seleccionar a quien desees cambiar la foto.

2.Seleccionar “Editar” y después “Agregar foto”.

3. Escoger la foto que te guste y ajustarla.

4. Dar clic en “Listo”. El cambio se verá reflejado en Whats.

Si tienes un teléfono con sistema Android debes hacer lo siguiente:

1.Ingresa a la app de WhatsApp y selecciona el contacto.

2. Da clic en los tres puntos de la parte superior derecha y elige la opción de “Editar”.

3. Te mandará a los ajustes del contacto en donde están sus datos personales y número.

4. Debes seleccionar una foto para agregar a su perfil y dar clic en “Listo”.

5. El cambio se verá reflejado unos minutos después en la app.

