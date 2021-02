Así puedes jugar los clásicos de Nintendo en tu celular

Compartir esta publicación













Los grandes clásicos de los videojuegos nunca pasan de moda. Siempre hay quienes están detrás de los grandes títulos que le dieron prestigio a la industria, y sin lugar a dudas, una de las más importantes es Nintendo.

Desde Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid y Star Fox, nacieron gigantes que han llenado de emociones a gamers por generaciones, y ahora es posible tenerlos en tu smartphone Android sin mayor dificultad.

Es por ello que aquí te dejamos algunos pasos muy sencillos para tengas toda una consola de videojuegos clásicos al alcance de la mano desde Mario hasta Zelda: en tu teléfono inteligente Android.

¿Cómo jugar los clásicos de Nintendo en mi teléfono?

La opción más fácil es descargar una aplicación que ya tenga precargados los juegos, es por ello que puedes explorar entre la Play Store de Google y buscar la opción que mejor funcione de acuerdo con tu dispositivo.

Algunas de las aplicaciones que puedes bajar sin costo y con las que estarás jugando Super Mario Bros como si fuera 1986 en tu teléfono son las siguientes:

Super FC Games

Nostalgia NES Lite

John NES

NES Collection

64 in 1

Super NES

RetroLand Pro

700 in 1 game

La app que bajé no tiene juegos

Puede ser que bajes algún emulador que no tenga juegos. En este caso, necesitarás cargar manualmente el ROM (archivo) del juego, el cual es difícil de conseguir legalmente. Es por ello que deberías buscar alguna aplicación con juegos ya cargados, como alguna de las que te recomendamos arriba.

Jugar clásicos en Nintendo Switch

Otra opción es jugarlos en la consola Nintendo Switch. Para ello, debes tener una suscripción al servicio Nintendo Switch Online. Después debes dirigirte a la eShop y bajar las aplicaciones para jugar títulos de Nintendo Entertainment System (NES) o de Super NES.