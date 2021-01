Así quedan los pulmones luego de sufrir una periodo grave de covid

Todavía son muchas las personas que dudan de la realidad del coronavirus. Por eso en redes sociales hay variados posteos que califican a la pandemia como un invento, una confabulación, un negocio, un fake news o una medida de control. El daño del covid en los pulmones es devastador.

Así, nos hacen recordar las tramas de la afamada serie de los noventa “Archivos Secretos X”, donde todo era cuestionado y se buscaban dobles intenciones.

Pero los médicos y científicos, y no hablar de los enfermos, no dudan de la enfermedad que asusta a todo el mundo desde hace un año, y que de acuerdo al recuento de este domingo 17 de enero de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos registra 94.759.287 casos y 2.026.617 muertos en el planeta.

Para ejemplificar lo grave que en verdad es el covid-19, la doctora estadounidense Brittany Bankhead-Kendall, publicó radiografías de los pulmones de personas que superaron el coronavirus, y que aparecen mucho más dañados que los de fumadores.

Ella agregó que se observan daños severos en el 100% de las personas que tuvieron síntomas de coronavirus, y entre el 70 y el 80% de los asintomáticos.

Texas trauma surgeon says “post-COVID lungs look worse than any type of terrible smokers lung we’ve ever seen” https://t.co/NHtt4d7eT9

— CBSDFW (@CBSDFW) January 14, 2021