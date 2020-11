Así se ve la Tierra desde la nave espacial SpaceX ‘Resilience’(VIDEO)

El pasado 15 de noviembre la nave SpaceX ‘Resilience’ fue enviada al espacio para que se acoplara con la Estación Espacial Internacional en una operación exitosa.

Tras el histórico suceso, el astronauta Victor Glover grabó la espectacular vista que se tiene de la Tierra desde el espacio exterior con una increíble vista de nuestro planeta azul.

El impresionante video fue publicado en días pasados en las redes sociales, donde ha tenido casi dos millones de reproducciones, y con razón, pues es difícil no dejarse cautivar ante semejante espectáculo visual que es nuestro planeta Tierra.

Victor Glover es el primer astronauta afroamericano de la NASA en permanecer en la EEI en una misión a largo plazo. Este proyecto durará seis meses.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp

El primer objetivo de este viaje interestelar es realizar una transportación humana de forma exitosa, así como ejecutar actualizaciones a la estación y realizar experimentos científicos “para beneficiar la vida en la Tierra”.

Una de las intenciones de largo plazo de la misión es continuar con la preparación de futuras misiones a la Luna y Marte, informó la NASA.

La misión del Resilience será la primera de tres vuelos programados, y se espera que la misión Crew-2 de SpaceX y la NASA sea lanzada en la primavera de 2021.

Welcome to my new home! My first few days on @Space_Station were a blur. We hit the ground running with maintenance, science, and spacewalk prep. It’s taking me some time to get my bearings, but I finally had a chance to snap some pictures of my new home for the next 6 months. pic.twitter.com/b4KllmNtXY

— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 23, 2020