Así sería la nave que llevará a la primera mujer a la Luna en el 2024

Dynetics, uno de los fabricantes encargados de la nave que llevará una misión tripulada a la Luna, presentó su prototipo. Ahora sabemos cómo podría ser el interior del sistema de aterrizaje humano del programa Artemis de la NASA, que llevará a la primera mujer en la luna en el 2024.

El modelo a gran escala de Dynetics tiene unas dimensiones muy parecidas a las del módulo de aterrizaje de Apolo, la misión de 1969. La compañía terminó la construcción del modelo del sistema de aterrizaje (HLS) para que este sea utilizado en futuras pruebas del programa Artemis.

