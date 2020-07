En cuarentena, asilo Retama Manor Nursing

La Autoridad Médica de Laredo emitió ayer una orden de cuarentena para el asilo Retama Manor Nursing Home al detectar a empleados con Covid-19.

El doctor Víctor Treviño usó sus facultades para cerrar este centro de cuidados para adultos mayores, localizado en la parte oeste de Laredo.

#COVID19Update July 20 – As of 12pm – 14,219 people have been tested; 4,131 are positive (3,029 active); 9,056 are negative; 1,032 are pending; 1,036 have recovered; and 66 have passed. 168 remain hospitalized with 64 in the ICU.

For more info, visit: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/hnaAPjuyQd

— City of Laredo (@cityoflaredo) July 20, 2020