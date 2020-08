Asteroide 2018 VP1: ¿Podría impactar contra la Tierra?

ESTADOS UNIDOS.- Un asteroide llamado 2018 VP1 podría impactar con la Tierra este año. El próximo noviembre, para ser más específicos.

“Es un asteroide, un asteroide Apolo. Básicamente, hay diferentes áreas en nuestro Sistema Solar donde existen los asteroides y estos son asteroides ‘cercanos a la Tierra’. Y, como el nombre sugiere, fue descubierto en 2018. Y se predijo que este año, este noviembre, podría acercarse a nosotros”, explicó Mike Narlock, director de Astronomía en el Cranbrook Institute of Science, a WDIV ClickOnDetroit.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte la NASA sobre 5 asteroides que arden rumbo a la Tierra

Los aficionados a la astronomía temen por un posible impacto antes de que finalice un año marcado por crisis de salud y económicas. El experto asegura que no hay nada qué temer.

“Extrapolamos la información y nos dio un rango de posibilidades, y una de esas es que hay una probabilidad de uno entre 250 que golpee la Tierra. Ha habido algunos videos en línea que destacan esto, que es algo de preocuparse. Lo que falta a estos videos y ese análisis es el tamaño del objeto. Mide unos 7 pies de diámetro, lo cual es diminuto”, aseguró Narlock.

“Lo que pasaría si chocara con la atmósfera terrestre es que seguramente se convertiría en algo conocido como ‘bólido’, un gran destello a lo largo del cielo. Incluso si llega, y las probabilidades ya son bajas, seguro estará a cientos de miles de millas de nosotros. Es tan pequeño que solo resultará en algo genial para ver en el cielo”, consideró el astrónomo.

“La Tierra es golpeada cada cierto tiempo por objetos grandes, y algunos han predicho que se acerca un impacto significativo. Este no lo será”, reiteró.

“Pero hay cosas afuera, flotando en el espacio… definitivamente hay ‘mataplanetas’ en nuestro Sistema Solar”, finalizó Narlock.

El asteroide 2018 VP1 mide aproximadamente 2 metros de diámetro, 91 centímetros de ancho y tiene un peso de 15 kilogramos, de acuerdo a los cálculos hechos por la agencia espacial.

La roca espacial viaja a una velocidad de más de 34 mil kilómetros por hora y tendrá su punto más cercano con la Tierra el 2 de noviembre de 2020. La probabilidad de que impacte a la Tierra es 1 a 193, declaró la Agencia Espacial Europea.

2️⃣ days til #AsteroidDay!

The second most likely asteroid to strike Earth is 2018 VP1. A tiny little thing, it is estimated to be just 2.4 m in diameter and has a (relatively) high chance of striking Earth in November this year of 1 in 193 #SpaceCare💙#PlanetaryDefence🌍 pic.twitter.com/fYI9Dk3mXt

— ESA Operations (@esaoperations) June 28, 2020