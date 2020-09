Ataque al corazón; principal enemigo

Compartir esta publicación













En Nuevo Laredo los infartos al miocardio (ataques al corazón) son la primera causa de muerte entre los neolaredenses y las posibilidades de llegar con vida a un hospital son bajas, el 60 por ciento fallece en el trayecto, y si a esto se le suma que no se cuenta con un hospital de alta especialidad y el equipo, las posibilidades de morir son mayores, afirmó Julio Cortés Hernández, médico internista del Hospital de Especialidades.

Ayer en el Foro del Día Mundial del Corazón en el que se dejó en claro que la prevención y el cambiar los hábitos reduce en gran medida los problemas cardíacos, que a diario matan a dos en esta ciudad.

Detalló que de cada 100 infartados el 40 por ciento muere en el lugar en donde sufrió el ataque, un 20 por ciento en el traslado, y un 25 por ciento de éstos logra salvarse en el hospital, pero eso dependerá del tiempo de respuesta de ayuda.

“El infartado siempre fallece durante el traslado y si esto le sumamos que llega a un hospital en el que no cuenta con los recursos, será un serio problema porque no contamos con un hospital de tercer nivel y que se requiere un área de Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios, pero aquí no existen esas unidades, tenemos Unidades de Cuidados Intensivos Generales y aunque tienen un gran equipo, las posibilidades de vida son pocas”, expresó.

Dijo que las muertes cardiacas pueden evitarse si se modifican estos malos hábitos como sedentarismo, tabaquismo y se agregan hábitos saludables y ejercitarse, además de revisiones periódicas con el médico, ya que a partir de los 50 años los riesgos son mayores.

“El tabaquismo, hipertensión, ambos son enemigos poderosos del corazón, y los dos terminarán por infartarte en algún momento de tu vida, al igual que con las dislipidemias que son grasas malas”, manifestó Cortés Hernández.

Otras de las personas vulnerables son los diabéticos, ya que esto causa problemas en las arterias periféricas y el riesgo de un ataque al corazón es mayor.

Siendo los factores de alto riesgo para desarrollar un infarto circunferencia abdominal, el sobrepeso y obesidad, sedentarismo, el estrés laboral y el familiar y el consumo de cocaína -esta última se ha asociado a personas cada vez más jóvenes con un infarto o cerebrovascular-.

Algunos de los factores no modificables que influyen en un ataque al corazón es la edad, a partir de los 50 años, genética y la menopausia.