Dramático VIDEO; tigre de Bengala ataca aldea en la India

Un tigre de Bengala entró en la localidad india de Tezpur (estado de Assam) este 24 de noviembre y atacó a varios habitantes, hiriendo a dos de ellos, informó este miércoles el portal local Times Now.

Una grabación muestra el momento en que el tigre salta sobre un hombre y ambos se caen por un desnivel de unos 4,5 metros de profundidad.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en Brasil: Al menos 40 muertos tras choque entre bus y camión

Las autoridades creen que el felino se escapó de una reserva natural, el parque nacional Kaziranga y la reserva forestal Nameri aparecen como los recintos más probables de procedencia.

El tigre todavía deambula por la zona por lo que se ha trasladado a la zona a un equipo de veterinarios y otro de personal del servicio forestal para capturarlo.

A #Tiger attack has been reported from 5th Mile in #Borghuli area of #tezpur on Tuesday

One person injured. pic.twitter.com/qO0DmUrsTE

— anjunirwan (@anjn) November 24, 2020