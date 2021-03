Atenta INE contra democracia: AMLO

Compartir esta publicación













CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “extraño” el resolutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) que retiró ayer el registro a candidatos de Morena, incluidos aspirantes a gobernador (Guerrero y Michoacán) y lo equiparó al “juego sucio” y “atentados a la democracia “ ocurridos en el pasado.

Consideró que el organismo electoral se ha convertido en “supremo poder conservador”.

Dijo que es un escenario “parecido” a lo que ha ocurrido en otros episodios cuando se buscan “pretextos” para quitar candidaturas, poner a los que quieren “arriba” y hacer “juego sucio”, “un atentado en contra de la democracia”.

Advirtió , ante ello, que en este tema no se quedará callado.

A pregunta si no le parece “extraño” el resolutivo de anoche del organismo electoral – con el retiro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, entre muchos otros- , el mandatario respondió en la conferencia de prensa matutina:

“Sí, es extraño porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican”, explicó.

Recordó que hace algunos unos años “ya se tenía una candidata de un partido al que yo pertenecía en ese entonces, y arriba , no el INE sino en el tribunal electoral – ya ni sé por qué causa si porque les sacó la lengua, si porque les caía mal o no informó adecuadamente- el caso es que le quitan la candidatura.

“Luego nos enteramos que era un acuerdo arriba porque no querían que fuera ella la candidata sino otra señora vinculada con un dirigente que tenía muchas influencias con uno de los jefes de México”, relató.

Mencionó que en consecuencia a esa decisión de “arriba” surgió la famosa candidatura de “Juanito”, porque ya no había forma de sustituir.

Entonces, subrayó en la conferencia de este viernes, “cómo voy a quedarme callado, nada más porque soy Presidente; eso, para mí, es un atentado a la democracia , así de claro juego sucio, anti democrático”.