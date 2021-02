EN VIVO de la NASA: aterrizaje en Marte del ‘Rover Perseverance’

Hoy es un gran día para la exploración espacial. Si todo va bien y según lo planeado, el rover Perseverance aterrizará en la superficie marciana, concretamente en el cráter Jezero, después de un largo viaje de seis meses. Es un evento muy excitante y, por supuesto, NASA y JPL permitirán seguirlo en vivo y en directo.

El aterrizaje se podrá seguir en directo en los canales oficiales de NASA. El streaming comenzará a las 20:30, hora española, pero no será hasta las 21:55 cuando se espera que el rover pise suelo marciano (según la NASA). A continuación tenéis los horarios por regiones:

España: 20:30 (19:30 en Canarias).

México: 1:30 PM.

Ecuador, Colombia, Cuba: 2:30 PM.

Venezuela:3:30 PM.

Chile, Argentina: 4:30 PM.

Cómo seguir el aterrizaje del rover Perseverance en Marte en directo

En el vídeo que tenemos sobre estas líneas podremos seguir el aterrizaje del rover Perseverance en Marte en español. De hecho, es la primera transmisión en español de un aterrizaje robótico en otro planeta de la NASA. En él se comentará en vivo la entrada, descenso y aterrizaje de Perseverance y, además, se abordará el papel de los ingenieros hispanos mediante entrevistas a científicos, ingenieros y astronautas latinos.

En este otro vídeo del canal NASA JPL podremos seguir el aterrizaje desde la sala de control de la misión. Es un directo de lo más interesante, ya que podremos verlo en 360 grados desde el punto de vista de un ingeniero. Eso sí, los comentarios estarán en inglés. Un punto a tener en cuenta es que este streaming comienza a las 20:15, quince minutos antes que el anterior.

Después de más de seis meses de viaje, el aterrizaje en Marte durará unos siete minutos.

El aterrizaje de Perseverance será, si todo va bien, el colofón a un viaje de más de seis meses. El vehículo que transporta el rover ha viajado nada más y nada menos que 480 millones de kilómetros a casi 40.000 kilómetros por ahora. La misión comenzó el pasado 30 de julio y, por fin, está a punto de terminar.

Good morning to everyone who has a calendar reminder about today's #CountdownToMars landing! pic.twitter.com/DKYmvUnq1T

— NASA (@NASA) February 18, 2021