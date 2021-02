Atletas de equipos texanos ayudan a damnificados por heladas en Texas

La tormenta invernal que cayó sobre Texas provocó cualquier cantidad de daños y dejó miles de damnificados de las necesidades más elementales para las personas.

Varios atletas profesionales, actuales y pasados, comenzaron a tratar de ayudar a los necesitados, ya sea en especie o en efectivo.

Carlos Correa, el parador en corto de los Houston Astros, comenzó una colecta para tratar de proveer alimentos a los necesitados a través de su fundación altruista, en colaboración con el equipo y algunos otros organismos no gubernamentales.

“Nuestro corazón está con los millones de afectados por esta tormenta invernal“, comentó Correa. “En especial nuestras familias y niños sin servicios. Como siempre, estamos comprometidos a usar nuestra platafoma para ayudar a los más necesitados y estamos conscientes de que nuestros aficionados y la comunidad nos ayudarán a hacer la diferencia“, escribieron Carlos y su esposa Daniela en la página de recaudación.

“Desearía estar de regreso en casa en Houston para servir comida y agua yo mismo“, escribió Correa desde el campamento primaveral de los Astros en Florida. “Afortunadamente, a mi esposa y la Fundación de la Familia Correa estarán allá en mi ausencia. Estén fuertes Houston“.

El básquetbolista John Wall pidió a través de su cuenta de Twitter donaciones de comida y la empresa Whataburguer respondió con cientos de comidas en el área metropolitana de Houston.

Los jugadores de los Texans, Charles Omenihu y Tytus Howard, donaron cada uno mil comidas en un restaurante de Houston, mientras que su compañero, el esquinero Keion Crossen donó un generador eléctrico a un orfanato.

El quarterback Deshaun Watson también donó comidas esta semana pero para policías y prestadores de servicio que están atendiendo las emergencias en la ciudad.

El quarterback suplente de los Baltimore Ravens, ex de la Universidad de Baylor, Robert Griffin III, donó 10,500 canastas básicas de alimentos al banco de comida de Houston.

En Dallas, el quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, cooperó en efectivo y mano de obra a la instalación y asistencia de un albergue para damnificados por el frío que sintieron en el interior de sus viviendas que sufrieron cortes de energía eléctrica.

El ex jugador de la NFL y de la Universidad de Texas, Michael Huff, lleva varios días donando alimentos preparados y solicitando a restaurantes que hagan lo mismo en el área de Dallas y Austin.

Jugadores del FC Dallas, Houston Dynamo y recién aparecido en la MLS Austin FC también establecieron sus colectas a través de GoFundMe.com.

Incredibly proud of our team for their efforts today and the support of everyone in the community.

The players’ relief fund has already surpassed the original goal and you can still help out by donating: https://t.co/89Q2PPTRTM pic.twitter.com/EuUjOBNalM

— FC Dallas (@FCDallas) February 18, 2021