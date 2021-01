Atrapado por ataque sexual contra menor

Un salvadoreño, residente legal en Estados Unidos, fue detenido por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional Juárez-Lincoln, por estar acusado de un ataque sexual agravado contra un menor a 14 años, en Houston.

De 35 años, Noé Mauricio Delgado, fue arrestado el domingo, en el paso binacional número dos entre ambos Laredos por cargos de ataque sexual.

La base de datos criminales de CBP, después de obtener los datos biométricos del centroamericano emigrado, arrojó que Delgado es reclamado por un juez en el condado de Harris, con cabecera en aquella metrópoli texana.

“El abuso sexual de un niño es un delito de gran magnitud, nuestra agencia federal colabora con las autoridades de todos los niveles en los 50 estados, para interceptar a estos delincuentes de tan atroces ilícitos y llevarles ante la justicia”, dijo Eugene Crawford, director de CBP para el Puerto de Laredo.

Delito en primer grado es el que se imputa a Noé Mauricio Delgado, quien fue recluido en la Cárcel Regional del Condado de Webb, para después ser enviado a la ciudad de Houston Texas, donde le reclaman.

