Atrapan a acusado de robar en autos

Fue detenido uno de tantos ladrones de autos, de los que se meten a robar pertenencias en los coches, tiene más de dos condenas por robo de autos y allanamiento de los mismos.

Roberto Alejandro Duarte le fijaron 60 mil dólares de fianza esta vez, por sus antecedentes penales.

Par de semanas de investigación llevó a los detectives de la división de Robo de Automóviles de la Policía de Laredo, descubrir quién se robó una bocina estimada en 300 dólares del interior de un automotor.

TE PUEDE INTERESAR: Texas: Culpan a gobernador de mala distribución de vacuna anti covid-19

Hurto ocurrido el 26 de diciembre en la cuadra 1 de la calle Martingale, calle contigua al cruce de West Village, a una cuadra de la intersección de bulevar Del Mar y avenida Springfield, junto al residencial Regency Park.

El martes por la tarde fue detenido Duarte, en la cuadra 13 norte de la avenida Tapeyste, sector residencial de Heights, no se dijo si se le detuvo infraganti en otro robo similar.

El juez de Paz Oscar Liendo le puso 30 mil dólares de fianza por allanamiento y 30 mil más por robo.

COVID-19 UPDATE (01/06): Hospitalization rate is at 41.25% (-1 hospitalization from 01/05) with 55 patients in ICU. Please continue practicing safety measures to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/d59IrRYQdM

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 6, 2021