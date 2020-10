‘Desempolvan’ 59 muertes por Covid en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













En los últimos doce días, la Secretaría de Salud ha dado a conocer 59 defunciones por causas atribuibles al Covid-19 en Nuevo Laredo, pero ninguna de éstas es reciente, sino que corresponden mayormente a agosto y los primeros días de septiembre.

Originalmente, durante agosto se reportaron 98 muertes y en septiembre, cuatro. Sin embargo, con la repentina actualización se estarían sumando 35 decesos en agosto, 21 a septiembre, así como una en marzo, otra en mayo y la última en julio, para sumar 306 defunciones.

Si bien es cierto que estos reportes han provocado un alza en las cifras de decesos, no son casos recientes, todos son anteriores, lo que ha generado entre los neolaredenses dudas e incertidumbre, pero sobre todo incredulidad hacia la autoridades, ya que en ningún caso han aclarado que son muertes pasadas y no recientes.

TE PUEDE INTERESAR: Vencen 9 mujeres de Nuevo Laredo al cáncer de mama

Tal es el caso de Orlando, quien el 30 de septiembre perdió a su hermano Pablo, de 28 años; además, tampoco se ha reportado a la aplicación de la Secretaría de Salud la muerte de un reconocido doctor que falleció 19 septiembre, y recientemente una enfermera de un hospital particular.

Otra de las víctimas del Covid-19 que no se ha reportado es el caso de Oscar Alvarado, de 30 años, también doctor, quien fue contagiado por cumplir con su deber.

Recientemente otro de los grandes soldados contra el Covid-19 perdió la batalla, se trata de Eloy Roché, médico reconocido y querido por los neolaredenses, quienes se unieron y se apostaron durante un par de días para darle el último adiós, afuera de su consultorio.

Así como la reciente pérdida de la enfermera Karla Piña, quien laboraba en el sector particular, además de Oscar Villa, quien falleció la noche del jueves en Monterrey, Nuevo León, pero según palabras de la Secretaría de Salud, al ser neolaredenses y contagiado en el Estado, se contabiliza en Tamaulipas.

Durante esta Fase 2, en la que los directivos de los hospitales reportan que los contagios continúan, pero las hospitalizaciones se encuentran en su nivel más bajo, aseguraron que la gran mayoría de los nuevos contagiados están recuperándose en casa, pero siguen acudiendo a los hospitales a solicitar tanques de oxígeno y otros materiales propios.

La contingencia no ha concluido, los contagios continúan por lo que no se debe bajar la guardia en esta Fase 2, que se puso en marcha para reactivar la economía no la vida social.

“Se enferman las personas que van a las fiesta, que asisten a las reuniones, que salen a pasear, no es momento de activarse socialmente; si bien es cierto, la cifra de contagio bajaron, sigue ingresando gente por este virus a la Unidad Covid”, dijo Jesús González Cepeda, director médico del Hospital General Solidaridad.

Recomendó a la población a seguir las indicaciones sanitarias, respetar la distancia social, lavado de manos, uso de cubrebocas y gel antibacterial, y quedarse en casa.