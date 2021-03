Audios de WhatsApp podrás escucharlos hasta 3 veces más rápido

WhatsApp, la app de mensajería más usada del mundo, está probando una característica que permite escuchar los mensajes de audio en tres velocidades diferentes. Ideal para personas que le fastidian las notas de voz interminables.

Según adelanta el portal especializado WABetaInfo, la última versión de WhatsApp Beta (2.21.6.11) incorpora un botón para controlar la velocidad de reproducción, algo que ya se puede hacer con aplicaciones de terceros o en otros servicios de mensajería como Telegram.

Esta semana ya habíamos hablado de esta función de WhatsApp, pero ahora sabemos realmente cómo usarla. Las capturas de pantallas compartidas por el mencionado sitio revelan detalles. Un nuevo botón aparece debajo de la foto del autor de una nota de audio, justo donde antes se encontraba un icono de un micrófono.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?

WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!

The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.

More details: https://t.co/pO1GAVIL8l pic.twitter.com/it4MlwCIyB

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 18, 2021