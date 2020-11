Aumenta cifra de mujeres pobres en Tamaulipas

Compartir esta publicación













Durante la administración de Francisco Cabeza de Vaca como gobernador del estado el porcentaje de mujeres en pobreza, aumentó 2.9 puntos porcentuales -de 2016 a 2018- de acuerdo al informe de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 2020.

En 2018, Tamaulipas ocupó el lugar 18 respecto a las demás entidades federativas por su porcentaje de mujeres en pobreza, que equivale a aproximadamente 669 mil mujeres en esta situación.

“Perdí mi empleo hace tres años he tratado de buscar algo, pero me es imposible, soy madre de familia y a pesar de tener el apoyo de mi esposo, cada vez la situación es más difícil, lo económico se ha agravado con la pandemia y sinceramente las condiciones laborales a pesar de la lucha por la igualdad de género, no son iguales entre hombres y mujeres”, expresó Daniela Hernández.

Las estimaciones del Coneval, revelan que a pesar de los avances en la igualdad y oportunidades entre mujeres y hombres, todavía existen brechas que representan un reto para el desarrollo social, ocupando la población femenil en el estado 0.8 puntos porcentuales más arriba que el del sexo masculino, ya que se estima que el 35.5% de las mujeres en el 2018, se encontraban en condiciones de pobreza, una cifra mayor que la medición del 2016, previo a la administración de Cabeza de Vaca, en la que el 32.6% de las féminas vivían en ese estado de carencia económica.

En el 2018 el porcentaje de pobreza de los niños y adolescentes en Tamaulipas fue mayor al de los adultos por 8.1 puntos porcentuales, pues se estima que 3 de cada 10 menores en el estado (32.5%) son pobres.

Otro de los sectores de la población, son los adultos mayores su porcentaje aumentó 2.4 puntos porcentuales durante los últimos 10 años, por lo que actualmente el 7.1% de las personas de la tercera edad en el estado, están en condiciones de rezago social.