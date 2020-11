666 niños migrantes siguen sin encontrar a sus padres en EEUU

La cifra de niños migrantes que las autoridades no han podido reunir con sus padres es de 666, de acuerdo con abogados que trabajan para juntar a las familias que fueron separadas por la Administración Trump.

La cifra es superior a la de 545 revelada hace unas semanas, y fue dada a conocer ayer por NBC News que tuvo acceso a un correo electrónico de los defensores.

De acuerdo con una fuente cercana a la información, casi 20 por ciento de los menores tenía menos de 5 años de edad cuando fueron separados de sus padres.

Bajo la política de “Tolerancia Cero”, implementada de abril a junio de 2018, al menos 5 mil 500 niños migrantes fueron separados de sus familias en la frontera con México. Antes, el Gobierno lanzó un programa piloto en El Paso, Texas. La gran mayoría de los 121 niños de los que se supo en el correo electrónico obtenido por NBC News habrían sido separados durante dicho experimento, aunque también incluye a otros afectados bajo la política de “Tolerancia Cero”.

En el correo electrónico, Steven Herzog, el abogado que lidera los esfuerzos de reunificación, explicó que la nueva cifra incluye a aquellos “de los que el Gobierno no proporcionó ningún número de teléfono”.

En ese contexto, la Congresista por El Paso, Veronica Escobar, manifestó que tras reportar que 545 niños habían quedado huérfanos a manos de @realDonaldTrump, nos estamos enterando que son 666 los niños migrantes que podrían no ver a sus padres nunca más. Debemos responsabilizar a la Administración Trump por esta crueldad.

