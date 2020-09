Aumenta cifra de casos de inmigrantes ilegales transportados en remolques, a pesar del covid

Compartir esta publicación













A pesar de la crisis de la pandemia, la cifra de inmigrantes ilegales que intentan cruzar la frontera en remolques ha aumentado, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) este lunes.

Los sectores del Valle del Río Grande y Laredo, en Texas, son los “puntos de peligro” donde se reportaron más casos de inmigrantes ilegales siendo transportados por contrabandistas en remolques, según un comunicado de la CBP el 21 de septiembre. Hasta este agosto del año fiscal 2020, se registraron 226 casos de remolques que contenían un total de 3740 individuos tratando de entrar ilegalmente a los Estados Unidos.

Remolques, muy usados para transportar inminigrantes

Solo para el sector de Laredo, esto representa un incremento del 37 por ciento con respecto al mismo periodo del año fiscal 2019, dijo la CBP.

“En medio de la propagación del COVID-19, los despiadados traficantes de personas continúan exponiendo a los migrantes al virus mortal obligándolos a viajar dentro de remolques abarrotados, sin ventilación, sin agua y sin comida durante horas, incluso días”, dijo la agencia en el comunicado.

La Patrulla Fronteriza citó tres casos recientes. El primero ocurrió el 29 de junio cuando los agentes del Sector Laredo descubrieron a 66 personas en un remolque y un semiremolque. Los individuos provenían de México, Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.

El segundo tuvo lugar el 13 de julio en el mismo sector de la frontera, en donde descubrieron a 35 personas dentro de un remolque, cuya temperatura llegaba a los 126.1° F.

Y el caso más reciente fue del 24 de julio, en donde hallaron a 37 individuos encerrados en un remolque de ganado.

“Los contrabandistas son criminales sin escrúpulos y no se detendrán ante nada para enriquecer sus bolsillos, incluso si esto implica encerrar a seres humanos en remolques destinados a animales”, dijo el comisionado Interino de Aduanas y Protección de Fronteras, Mark A. Morgan.

“Ellos tratan a los extranjeros ilegales como una mercancía, manteniéndolos cautivos de forma inhumana en escondites superpoblados con acceso limitado a alimentos y agua”.

Un agente de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. de la estación de Laredo Oeste frustró un intento de esquivar el puesto de control de la autopista 83 (US-83) y rescató a varios individuos al norte de Laredo, el 10 de septiembre. (U.S. Customs and Border Protection)

La agencia publicó también un video con la experiencia de una mujer que intentó cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos. “Se sufre bastante, te encuentras con personas que a veces quieren abusar de ti, a veces uno va en el trailer sin poder ni respirar”.

“Yo sentía una gran desesperación porque veníamos diez en total, todos encerrados. Al final, no, no fue como decían”, añadió.

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Río Grande, quien quiso mantenerse en el anonimato, dijo a The Epoch Times que durante la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), las autoridades migratorias también se ponen en riesgo. “El no saber absolutamente nada sobre las personas que están cruzando la frontera ilegalmente es algo muy difícil (…) El no saber en qué sitios han estado, con quién, ni la situación”, señaló.

El agente dijo que en medio de la emergencia sanitaria “hay muchas profesiones con un riesgo más grande–policías, médicos, nosotros dentro de la CBP”.

De acuerdo con la fuente, la agencia está implementando fuertes medidas de seguridad mientras patrullan la frontera y se encuentran con indocumentados, como la descontaminación de sus vehículos y el uso de mascarillas y guantes.

Por otra parte, la CBP afirma que los contrabandistas saben que el viaje será en vano dado el incremento en la seguridad de las fronteras y las asociaciones con los gobiernos afectados.

El 20 de marzo, Estados Unidos anunció un acuerdo para suspender el tráfico no esencial y cerrar las fronteras por la pandemia, lo cual también permite que una persona sea deportada en menos de 24 horas. Tal como el caso de José Ángel, un inmigrante de El Salvador que logró llegar a Estados Unidos pero migración lo detuvo. Una vez detenido, un agente le dio una mascarilla, gel antibacterial, lo subió a la patrulla y a las pocas horas ya estaba en México.