Aumenta demanda de oxígeno en Nuevo Laredo

En Nuevo Laredo hay al menos 426 casos de Covid-19, la gran mayoría tratándose en casa, lo que genera una alta demanda de oxígeno.

Diariamente los proveedores de oxígeno tienen largas filas en sus establecimientos de personas que buscan comprar o llenar su tanque para su enfermo en casa.

“La demanda de oxígeno es muy grande, y no es más que el reflejo de la movilidad que se tiene; son tantos los casos que requieren de oxígeno terapia y no, hay, no tenemos la capacidad para esta alta demanda”, expresó Óscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

Dijo que la situación de contagios por la que pasan los habitantes de esta ciudad es de alarmarse, por lo que se debe de buscar la manera de protegernos entre todos.

“Cuando el vecino hace una reunión -y más que un regaño-, es invitarlos a que se cuiden, porque si se cuidan ellos, me cuidan a mí como vecino, porque si yo me cuido te estoy cuidando a ti y a mi familia, pero si no me cuido, va la bolita de nieve creciendo”, precisó.

Situación que no termina ahí, sino en contagios, y un alto porcentaje de éstos que se atienden en casa terminan necesitando, provocando la alta demanda de tanques de oxígeno, entre la población, su desabasto y por ende incremento en costo, especialmente entre particulares que hacen uso de las redes sociales, quien los vende arriba de 23 mil pesos.

Mencionó que la falta de oxígeno es desesperante para las familias con un enfermo, pero todo esto es por la movilidad que se tuvo, por lo que insistió que esto no es responsabilidad del gobierno ni de la Secretaría de Salud sino de la misma persona, ya que se puso el mejor de los esfuerzo en disuadir a la gente para que no se realicen reuniones, fiestas o aglomeraciones, pero la población no entiende.

“A la gente le sigue valiendo, el gobierno está haciendo la lucha, está invirtiendo en lo necesario, pero no se vale que todo el esfuerzo se eche por la borda por toda la gente irresponsable”, afirmó González Arrambide.

Mencionó que el personal de salud se está enfermando, están cansados y llegará el momento en que no van a querer atendernos, y de nada servirá tener camas, si no se tendrá personal para atender a los enfermos, actualmente hay médicos y enfermeras que por toda la situación que se vive, no quieren estar en línea Covid.

Finalmente, pidió a la comunidad hacer conciencia y respetar esta enfermedad y se cuiden, se queden en casa y salgan lo mínimo indispensable, y cuando lo hagan, usen cubrebocas, respeten la sana distancia, el lavado de manos, además del uso de gel antibacterial.

