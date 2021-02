Aumenta el gusto por antigüedades

Compartir esta publicación













La venta de antigüedades se ha convertido en una actividad cuyo gusto por los neolaredenses ha aumentado con los años, y aunque se pensaría que este rubro va dirigido hacia un nicho de mercado que alberga personas de edades avanzadas, el gusto ha trascendido hacia personas de todas las edades y generaciones.

En Nuevo Laredo actualmente existen múltiples personas que le han apostado a la venta de antigüedades y artículos de decoración que guardan historias, la gran mayoría se impulsa a través de las redes sociales, pues es por donde más ventas realizan, sobre todo en esta temporada de pandemia, en el que la mayoría pasa más tiempo en casa.

Adornar con antigüedades da un toque único a los hogares.

“Hay mucha gente que sabe de antigüedades en la ciudad, hemos tenido clientes que ven el objeto y saben de qué año puede llegar a ser, saben lo que puede llegar a costar y se lo llevan; muchos para revenderlos y otros simplemente por colección, porque saben que son cosas que no volverán a salir”, mencionó una comerciante.

El gusto por lo antiguo o más bien la nostalgia por épocas pasadas, han hecho que tanto adultos como jóvenes se interesen por piezas únicas, pues algunos compradores señalan que sus casas las tienen perfectamente decoradas con artículos valiosos que han conseguido a muy bajos costos.

“Yo siempre estoy buscando lugares donde venden antigüedades, me gusta mucho porque te ahorras mucho dinero y le das otra oportunidad al artículo, pero lo mejor de todo es que son cosas que guardan mucha historia, yo los considero tesoros valiosos que nunca volverán, ese es su gran valor”, mencionó Julia, una neolaredense que se dedica a visitar bazares en la ciudad.

Los jarrones antiguos son muy apreciados por los coleccionistas.

A pesar de que la mercancía viene de diferentes lugares de Estados Unidos, y que los puentes internacionales se encuentran cerrados, esta dinámica no ha cesado, aunque sí es verdad que no llegan cantidades como antes del cierre, señalan que no se han visto tan afectados como otros comerciantes de la ciudad.

“Para quienes son principiantes a veces no saben lo que se llevan, hay cosas que más que el costo, tienen una representación muy valiosa en cierta época, me ha tocado ver maletas muy antiguas en muy buen estado, jarrones de plata, teléfonos y muchas cosas que te transportan en el tiempo”, explicó la comerciante.

Aunque esta es una actividad que se ha llevado a cabo en la ciudad desde hace tiempo, la influencia del estilo “Vintage”, en pleno siglo 21 ha ayudado a que muchas más personas se interesen por antigüedades, y a que esta dinámica de compra-venta entre ambos países, permitan la continuidad de artículos milenarios.

Las lámparas antiguas son rápidamente comercializadas.

Los artículos musicales son de los más apreciados.