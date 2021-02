Aumenta en tiendas la venta de lencería

Compartir esta publicación













Hasta un 60 por ciento aumentaron las ventas de lencería en la ciudad, a pesar de la contingencia sanitaria este rubro de negocios continúa siendo favorecido por las parejas neolaredenses.

El día de los enamorados muchas son las parejas que optan por seguir manteniendo la llama encendida, por ello renovar la ropa interior continúa siendo demandada en Nuevo Laredo, así lo asegura Carolina Pérez, asesora de ventas de la tienda Ilusión.

“Lo que más vienen a buscar son batas, babydolls, conjuntos de preferencia que vengan con cacheteros, y tangas con ligueros en colores rojos, blancos, vino, rosa y negro; son los que más se venden durante esta temporada”, señaló Carolina.

Mencionó además, que desde enero muchas mujeres se ha n venido preparando, las cuales desde el inicio de año preguntaban sobre la mercancía del mes de los enamorados, muchas incluso decidían llevarse la prenda de vestir antes de que se agotaran para no quedar sin una prenda coqueta que vaya a fin al 14 de febrero.

“Llegó febrero y no hay nada, tuvimos un aumento del 60 por ciento a pesar de la pandemia.

En Nuevo Laredo la gente sigue renovando seguido su ropa interior, y además muchas personas quedaron sin trabajo, por lo que en muchos casos buscaron otros ingresos como ventas de lencerías a través de catálogos”, explicó la asesora.

Si de edades hablamos, en el caso de la ventas de lencería no hay un rango que predomine pues según las vendedoras, han sido visitadas por mujeres de todas las edad, desde jóvenes hasta señoras buscando lo mismo, incluso los novios y maridos en algunos casos las acompañan, en otros van ellos solos buscando recomendaciones en la tienda.

Las ventas y pedidos no se han detenido y aunque por restricciones de las autoridades el domingo 14 de febrero no pueden abrir puertas, mencionan que hasta el sábado pueden tener un buen número de ventas, que a pesar de las bajas temperaturas, no dejarán pasar desapercibido tal festividad tan importante para las parejas de enamorados.