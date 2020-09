Aumentan decomisos de metanfetaminas. Este año van más de 120 mil libras de metanfetaminas decomisadas en la frontera con México, el año pasado fueron 68 mil 585 libras, casi se ha duplicado la cifra, restando casi un mes del ciclo fiscal 2020.

Sólo el 25 de marzo pasado, únicamente en Laredo Texas se incautó un cargamento de mil 847 libras de esta droga de laboratorio. Y el 21 y 24 de agosto también en el Puente del Comercio Mundial de esta ciudad, en un par de decomisos sumaron mil 609.90 libras, este doble aseguramiento se estimó en 29 millones 805 mil 133 dólares de valor en el mercado negro.

“Algo que estamos viendo mucho y que estamos actuando para pararlo”, dijo Mark Morgan, comisionado Nacional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

Y agregó que como se tiene menos cruces de personas a pie y en carros de turistas por los puentes de visitantes, entonces se puede asignar más agentes a la revisión de camiones de carga dentro del libre comercio legal o permitido entre ambos países.

Y agregó Morgan que de paso se avocan a decomisar fentanilo, heroína y cocaína, drogas que también se mueven mucho por esta zona de la frontera sur de Estados Unidos, ahora en los puentes de carga, que los de aquí, son los principales entre México y Estados Unidos.

