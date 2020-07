Suben casos de contagio en asilos de adultos mayores

Cada uno de los asilos de adultos mayores con brotes de coronavirus entre los residentes y los empleados fue publicado e identificado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de Texas.

Las estadísticas de los brotes de Covid-19 han destacado en este tipo de establecimientos, ya que se han contabilizado números significativos de casos y de fatalidades debido al virus.

De acuerdo con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de Texas, por lo menos 9 mil 598 casos positivos se han presentado dentro de instituciones de cuidado de ancianos en todo el estado, de los cuales por lo menos mil 236 residentes han fallecido.

En Texas, la dependencia señala que 5 mil 956 empleados de centros de asistencia de adultos mayores han resultado contagiados, de los cuales 2 mil 830 casos siguen activos.

El centro de cuidado Mountain View Health and Rehabilitation, en 1600 Murchinson Drive, destaca con 117 casos acumulativos de residentes positivos al Covid-19 y un total de 16 muertes. Por lo menos 50 empleados han sido registrados positivos al virus, de los cuales cuatro siguen activos.

Saint Giles Nursing and Rehabilitation Center, en 950 Camino Rey Drive, cuenta con 109 casos acumulativos de residentes positivos a Covid-19 y defunciones.

Al contrario de la decisión tomada por autoridades municipales de no revelar los lugares en donde han surgido brotes, el Estado declaró que es el derecho del público proteger su salud.

“El Departamento de Salud de Texas tiene la obligación legal y ética de proteger la información, así como la salud de las personas, y agradecemos al procurador del Estado por su apoyo para dar a conocer estas estadísticas”, dijo Phil Wilson, comisionado de la dependencia.

Uno de los centros más impactados en El Paso con casos positivos por Covid-19 es Vista Hills Health Care Center, del 1599 Lomaland Drive, el cual según la publicación estatal cuenta con 84 casos acumulativos de residentes contagiados y con siete fatalidades.

Asimismo, se detalla que, por lo menos al corte del miércoles 29 de julio, 41 empleados han resultado positivos al virus.

Liliana Martínez, de 47 años, quien laboraba para Vista Hills Health Care Center, falleció el pasado 11 de julio a causa del Covid-19, virus que contrajo en su lugar de trabajo. Familiares detallan que el centro fue negligente en el cuidado de salud tanto de los empleados como de los adultos mayores. “A ella le habló una compañera de trabajo para avisarle que había salido el primer contagiado, el 7 de junio”, declaró su hermana, Elida Martínez.

“Mi hermana se contagió el día 8 de junio. Se hace la prueba el día 10 de junio, porque se empezó a sentir mal el 9 de junio; luego inició con fiebre y dejó de ir a trabajar”, declaró.

