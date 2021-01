Texas: Segundo estado de EEUU con más de 2 millones de contagios

NBC News reportó que el número de contagios de COVID-19 confirmados en Texas alcanzó los 2 millones 18 mil 549 y se convirtió en el segundo estado en alcanzar sobrepasar el umbral de los dos millones, después de California.

Al cierre del 12 de enero, entre los condados de Texas con más casos destacan Harris (267,729), Dallas (222,635), Tarrant (180,794), Bexar (137,407) y El Paso (104,085). El total de decesos en el estado se ubica en 31,075 personas.

El reporte coincide con el anuncio del gobernador de Texas, Greg Abbott de cambios al modelo inicial de distribución de vacunas en el estado, según los cuales ahora se enfocarán más en centros grandes que permitan la inmunización de miles de personas al día.

Here’s how to sign up to get a COVID-19 vaccine at any Hub in Texas.

You can use one of the Hubs or a community based provider on the list.

Texas leads the nation in the number of vaccines administered.

We get additional supplies each week.https://t.co/j1rR3WMWvl via @ktbs

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 14, 2021