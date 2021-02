Aún no hay respuesta sobre los restaurantes

El gobernador de Texas Greg Abott sigue sin responder a la carta enviada por autoridades de Laredo para pedirle reducir la capacidad en los restaurantes a un 25 por ciento y suspender durante dos semanas cualquier reunión social en las residencias.

El alcalde Pete Sáenz se mantiene en constante contacto con la oficina del Gobernador de Texas en espera de una respuesta.

La petición se hizo para tratar de reducir la incidencia de contagios de Covid-19 en esta comunidad, donde el mes de enero ha sido letal.

“Sabemos que las dos principales fuentes de contagios de Covid en la ciudad son los sitios públicos y las reuniones sociales, por eso se tomó la decisión de hacer la petición formal al Gobernador Greg Abott”, dijo el regidor Marte Martínez.

Agregó que todo el cabildo votó a favor de esta recomendación de las autoridades médicas de la ciudad porque la pandemia de Covid-19 está fuera de control con más de 13 mil contagios y 126 muertes en el mes de enero.

Además, la tasa hospitalaria de la ciudad por los pacientes de Covid-19 es la más alta en el estado de Texas desde el 10 de diciembre.

Mencionó que la petición número uno es reducir la capacidad de clientes en los restaurantes a un 25 por ciento en lugar del 50 por ciento que se permite actualmente.

Inclusive si es posible, se pedirá eliminar los comedores y dejar solamente el servicio de comida para llevar.

“También solicitamos que durante un periodo de dos a tres semanas queden prohibidas todas las reuniones sociales, carnes asadas, festejos y demás convivios en las casas”, indicó el regidor del Distrito 6.

Resaltó que el gobierno de Laredo no tiene la autoridad para hacer estos ajustes en la orden municipal de emergencia y por lo tanto se requiere de la autorización del Gobernador Abott para poner en efecto estos cambios.

“Si logramos la aprobación estaremos en condiciones de reducir los contagios, las hospitalizaciones y las muertes además de que podremos dar un respiro a los trabajadores de los hospitales que están muy agobiados por tanta carga de trabajo”, finalizó el regidor.

COVID-19 UPDATE (01/31): Hospitalization rate is at 42.94% (-2 hospitalizations from 01/30) with 75 patients in ICU. Stay home to slow the spread of COVID-19! For more details, visit https://t.co/sOOgae9daY #MaskUpLaredo pic.twitter.com/d9mZicicMp

— City of Laredo (@cityoflaredo) January 31, 2021