Austin: Desarman Cártel Universitario de Texas: estudiantes operaban al estilo ‘Breaking Bad’

Por tráfico de drogas y lavado de dinero, 13 personas que integraban un grupo criminal que operaba al estilo de Breaking Bad, denominado por las autoridades como Cártel Universitario, fueron arrestadas por las autoridades de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia detalló que entre los involucrados se encuentran estudiantes y exalumnos de la Universidad de Texas en Austin.

En la operación denominada “Spider Web” (Telaraña) fueron incautadas diferentes cantidades de fentanilo y pastillas de medicamentos controlados como Adderall y Xanax, además de Ácido Lisérgico (LSD), marihuana y hongos alucinógenos, además, de al menos $100,000 dólares en efectivo durante una redada.

TODAY AT FIVE: 13 people, including current and former UT students, were charged today in connection with drug trafficking. @KoskionFOX7 has more on how Operation Spiderweb cracked down on the sophisticated drug ring that even involved a professor from UTSA, today on @fox7austin. pic.twitter.com/LNHB0zYlWh

— FOX 7 Austin (@fox7austin) December 4, 2020