Austin, Texas: Balean a 3 policías; hay una persona atrincherada en su casa

AUSTIN TEXAS.- Varios policías fueron baleados el domingo y una persona permanece atrincherada dentro de una casa ubicada en un suburbio de Austin, Texas, dijeron las autoridades locales

El Departamento de Policía de Cedar Park, en Austin declaró en Twitter que los agentes estaban respondiendo a una llamada en una residencia cuando les dispararon y una persona estaba atrincherada dentro de la casa.

Un portavoz del departamento de la policía de Austin no respondió de inmediato a los mensajes para hacer comentarios y la declaración del departamento no informó cuántos oficiales recibieron disparos ni proporcionó su condición, aunque extraoficialmente se tiene conocimiento de que tres son los oficiales heridos y se encuentran estables en un hospital de la ciudad de Austin.

