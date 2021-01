Autoridades castigan con flexiones a los turistas sin cubrebocas (VIDEO)

El ejercicio es una sanción alternativa para quienes no tienen siete dólares para pagar la multa oficial... o al menos dicen que no los tienen

A lo largo de la semana, en las redes sociales se han hecho virales decenas de videos en los que se aprecia a personas sin cubrebocas haciendo flexiones en plena calle y bajo la atenta mirada de agentes uniformados.

Estas escenas surrealistas no son memes ni un nuevo ‘desafío’ de los ‘influencers‘. En realidad, se trata de una inusual sanción ideada por las autoridades de la paradisíaca isla de Bali, en Indonesia, contra los turistas escépticos que ignoran las restricciones locales ante la pandemia y se aparecen en lugares públicos sin equipo de protección.

Según explicó a AFP un oficial de la seguridad local, Gusti Agung Ketut Suryanegara, la multa oficial por llevar la mascarilla de manera incorrecta o no usarla en absoluto es de 100.000 rupias (poco más de 7 dólares).

Y como algunos de los infractores afirman no tener dinero, entonces son sancionados con una sesión de flexiones: 15 si la mascarilla no te cubre la nariz y 50 si no llevas ninguna.

Tourists in Bali forced to do push-ups – the punishment for not wearing a face mask pic.twitter.com/7BqUBmC1Wl — Tourism Review (@Tourism_Review) January 21, 2021

“Primero dicen que no conocen la reglamentación. Luego, que olvidaron la mascarilla en el hotel, o que estaba mojada o dañada”, detalló Suryanegara.

Cansadas de que las personas subestimen el rigor de los protocolos locales de salud, las autoridades indonesias advierten que están considerando deportar a los extranjeros que infrinjan las regulaciones pandémicas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido informes de que alguien haya sido expulsado del país por no usar mascarilla.

Desde el inicio de la pandemia, Indonesia ha registrado un total de 965.283 casos de infección por coronavirus y 27.453 muertes a causa de la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.).

