‘Autos chocolate’: Quieren registrarlos, pero asunto es complicado

Los ‘Autos chocolate’ son populares para quienes no pueden permitirse pagar las tasas federales de importación o comprar vehículos nuevos.

El gobernador de Baja California dice que más del 80 por ciento de los crímenes cometidos en el estado involucran ‘autos chocolate’ importados ilegalmente, usualmente desde California

Cada año, miles de ‘autos chocolate’ sin matrícula legal de California cruzan la frontera con México.

Los vehículos, a menudo modelos antiguos, son populares entre los trabajadores de bajos ingresos que no pueden permitirse pagar las tasas federales de importación o comprar vehículos nuevos.

‘Autos chocolate’ son muy populares

Pero los funcionarios de Baja California dicen que los ‘autos chocolate’ son populares por otra razón: como nadie puede identificarlos, los coches se usan a menudo en delitos. Los funcionarios estatales afirman que más del 80 por ciento de los delitos en Baja California se cometen en vehículos no registrados.

“Eso, por supuesto, no significa que todos los conductores de todos los ‘autos chocolate’ que son ilegales estén conduciendo por ahí cometiendo delitos”, dijo Mario Escobedo Carignan, Secretario de Economía y Turismo Sostenible de Baja California. “Pero ciertamente la gran mayoría de los autos involucrados en el crimen son estos autos ilegales”.

Por eso las autoridades estatales han propuesto registrar más de medio millón de vehículos importados ilegalmente a Baja California desde los Estados Unidos.

Los críticos del plan, incluyendo el gobierno federal de México, dicen que el registro de los ‘autos chocolate’ dará un golpe a la industria automotriz de México, causando que las ventas de autos nuevos disminuyan.

Los funcionarios del gobierno, los periódicos mexicanos y los residentes llaman a los coches no registrados autos chocolate. El término proviene de una variación onomatopéyica de un auto chueco o ilegal. Es un auto que ha entrado al país sin el papeleo de importación.

Los vehículos en cuestión son típicamente autos estadounidenses de modelo antiguo, o autos de chatarra, es decir, los que las compañías de seguros consideran una pérdida total, que han cambiado de dueño varias veces y luego se dirigen al sur de la frontera.

Los automóviles suelen venderse informalmente en la calle entre un comprador y un vendedor, eludiendo las tasas de importación. Los coches usados se venden en cualquier lugar entre 800 y 8000 dólares, siendo el coste típico de un coche usado en México de unos .500 dólares. En comparación, el costo promedio de un auto usado en los Estados Unidos en 2020 fue de 20 mil dólares, según Statisa.

Una vez que los coches están en México, no hay manera de legalizarlos o registrarlos porque se consideran contrabando federal. La policía local y estatal no tiene autoridad para citar a los propietarios por no pagar las tasas federales.

“La única manera de legalizarlos sería enviarlos de vuelta a los Estados Unidos e importarlos de manera adecuada y legal”, explicó Ernesto Elorduy, un vendedor de autos que también es el presidente de Coparmex Mexicali, una organización para propietarios de negocios.

Los gobernadores de Baja California, Jaime Bonilla y Escobedo, han propuesto que se permita el registro de vehículos importados ilegalmente en el estado, por unos 3600 pesos, o sea 163 dólares.

Escobedo estima que actualmente hay entre 500 mil y 700 mil vehículos ilegales solo en Baja California. “Pero su estimación es tan buena como la mía”, dijo.

Los críticos, entre ellos los vendedores de automóviles nuevos, dicen que permitir la matriculación estatal de los ‘autos chocolate’ solo fomentará un mayor tráfico de automóviles hacia el sur. Elorduy, el presidente de Coparmex Mexicali, una organización local para propietarios de negocios, dijo que el problema debe ser abordado de manera más integral.

Dijo que se supone que los agentes de aduanas mexicanos no deben permitir la entrada al país de vehículos no registrados de California, pero “México tiene una frontera muy porosa y un sistema de aduanas corrupto, y ha sido corrupto durante generaciones”.

Los agentes de aduanas de los Estados Unidos también les permiten a menudo cruzar a diario hacia el norte cuando los propietarios de los coches trabajan al norte de la frontera, aunque sea técnicamente ilegal.

En torno a los ‘autos chocolate’ ha surgido una próspera industria ilícita.

Para ayudar a los conductores a evitar ser detectados por las autoridades, los negocios de Baja California venden abiertamente matrículas falsas por unos 50 o 60 dólares.

Incluso personas ricas compran las matrículas falsas, porque son más baratas que las verdaderas al registrar su vehículo en el estado.

Los conductores de coches ilegales o con placas falsas rara vez son citados por violaciones de registro porque se considera un delito federal, no un asunto local o estatal. Las autoridades federales de aplicación de la ley suelen tener problemas más importantes que abordar que las citaciones de tráfico.

Así que, ¿por qué no ir tras los que venden las placas falsas?

“Los negocios que venden las placas falsas… tienen suficientes clientes como para tener un gran poder político”, explicó Elorduy. Además, cualquier sugerencia de registrar los vehículos provoca protestas de los trabajadores de menores ingresos.

“No es bueno que un gobernador o alcalde tome medidas enérgicas contra estos trabajadores que no tienen dinero. Apenas pueden permitirse su coche de 1000 dólares o 1500 dólares y ahora van a venir y les van a quitar su único medio de transporte”, dijo.

La organización de Elorduy apoya una solución que incluye impedir que los ‘autos chocolate’ crucen la frontera y mejorar el sistema de transporte público.

“Tenemos muchos más coches aquí per cápita que en otras partes del país, y no es como si estuvieran siendo revisados por el smog. Están echando humo negro todo el tiempo. Vamos a estar condenados a una mala calidad del aire mientras tengamos chocolates”, dijo.

La propuesta de registrar los vehículos ilegales necesitará la aprobación del gobierno federal de México y “va a ser una venta difícil”, dijo Escobedo. Un proyecto de ley federal de 2019 para legalizar los vehículos a nivel nacional fue rechazado por el Senado de México en octubre de 2019.

“El gobierno federal está en contra de probar este tipo de programas porque cree que traerá autos inválidos a México o animará a la gente a traer más autos inválidos a México”, dijo Escobedo. “Lo que queremos es un programa que pueda regularizar y dar placas estatales válidas a los autos que ya están aquí en Baja”.

Cuando se introdujo la legislación de 2019, Guillermo Rosales, entonces subdirector general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, estimó que las ventas de autos nuevos se desplomarían en un 30 por ciento. Las ventas de automóviles nuevos en México ya estaban cayendo, en un 12.1 por ciento en septiembre de 2019 en comparación con el año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.

Elorduy, el dueño de la concesionaria, no cree que el proceso de registro afectaría las ventas de coches nuevos, porque la mayoría de las personas que conducen los coches ilegales no suelen estar en el mercado para comprar un vehículo nuevo.

“Los coches nuevos en México son más un lujo para los ingresos de la clase media alta, mientras que los chocolates son conducidos más por trabajadores de ingresos más bajos”, dijo. “Estarían compitiendo más con la venta de coches usados o incluso con el transporte público”.

Pero Escobedo dijo que debido al sistema no regulado, las personas que tratan de comprar automóviles en México pueden ser fácilmente víctimas de fraude. Dijo que comprar un coche robado en México es un delito, incluso si la persona que compra el vehículo no lo sabe.

Escobedo recomendó revisar CarFax, una compañía que suministra el historial de los vehículos, antes de comprar vehículos en Baja California.

“Te venderán un coche y luego lo denunciarán como robado cinco minutos después”, dijo. “O tal vez ese coche fue usado en un crimen y por eso lo están vendiendo”.