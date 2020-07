¿Extenderán la ayuda adicional por desempleo en EE UU?

Compartir esta publicación













Los congresistas retomarán el próximo lunes las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo económico, que pueden convertirse en una carrera contrarreloj para posiblemente extender por más tiempo la ayuda adicional por desempleo que reciben millones de personas y que significado una “línea de vida” para muchas de ellas.

Los $600 dólares que se han sumado semanalmente al subsidio por desempleo desde que fueron aprobados en el plan de ayudas de fines de marzo están por vencer el 25 y 26 de julio, dependiendo del estado. Su fin supondría un golpe para las 18 millones de personas que hasta el más reciente reporte del gobierno necesitaban de este subsidio tras perder sus empleos en medio de la pandemia del coronavirus.

Recibir este dinero adicional cada semana supone para algunos el no perder el techo que habitan o no tener que escoger entre comprar alimentos o pagar la electricidad, evidenciaron testimonios presentados por una experta del National Employment Law Project (NELP) en una audiencia en el Congreso.

Ese es el caso de María, una música de Nueva York.

“Como madre soltera de dos niños, agradezco el hecho de que haber perdido mi trabajo como resultado de la covid-19 no ha puesto en riesgo el techo de mis hijos o el ponerles comida sobre la mesa. Sin esa ayuda no podría pagar mi renta. Me vería obligada a escoger entre comprar comida o pagar la electricidad”, dijo según el testimonio presentado por Michele Evermore del NELP.

Las posturas republicanas en Washington han cambiado a medida que la pandemia se agudiza en el país y no da señales de ceder. De rechazar tajantemente la ampliación de esta ayuda, conocida como el Pandemic Unemployment Compensation (PUC), han pasado a abrirle la puerta a una extensión, aunque probablemente por un monto menor que no signifique que algunas personas reciban más por este subsidio que lo que ganaban en su empleo previo.

Personas llenando los formularios para los beneficios del desempleo, Los Ángeles, California.

La próxima semana será clave ver si los demócratas –que han apoyado la extensión del monto total de $600 hasta inicios del 2021– y los republicanos logran acercar posiciones antes de que llegue la fecha límite del 26 de julio. De lo contrario, esa ayuda quedaría paralizada hasta que sea aprobada, si es que ello finalmente ocurre.

A continuación te explicamos qué dicen demócratas, republicanos y expertos: