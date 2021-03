Ayudan a evitar suicidios

Este viernes se suicidó un joven de un balazo, la Policía de Laredo advierte que en Estados Unidos los suicidios es la causa número 10 de muerte según el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades (CDC).

WISQARS o Sistema de Reporte y Consulta de Lesiones Basado en la Web, red soportada por el CDC, arroja que en el 2018 ese fue el lugar entre los factores de personas fallecidas.

TE PUEDE INTERESAR: Vendían por Facebook placas provisionales falsas, los detienen

El suicidio cobró 48 mil vidas en la Unión Americana dicho año, fue la causa número 2 entre personas de 10 a 34 años de edad y el cuarto factor entre individuos de 35 a 54 años.

Superó dos veces y media más el suicidio con 44 mil 344 que los homicidios (18 mil 830) en el último computo al respecto. En 2019 hubo 47 mil 511 en el país.

Laredo tuvo 120 suicidios ente 2008 y junio de 2018, o sea, en casi una década, fueron 93 hombres y 27 mujeres, según PILLAR organización de salud mental en la ciudad, la cual lucha denodadamente contra el suicidio, entre otros.

Texas, según cifras estatales, tiene un promedio de 14 muertes por suicidio entre cada 100 mil habitantes, está ligeramente debajo de la media nacional que en 2019, era de 13.93 pero en 2020 subió arriba del 14, algo así como 14.3 por cada 100 mil habitantes.

“Si usted está pensando quitarse la vida o si usted está preocupado de que un ser querido o conocido suyo tiene pensamientos suicidas, llame al 911”, dice la Policía de Laredo, quien además proporciona una serie de números telefónicos donde profesionales les pueden ayudar

Border Region Behavioral Health Services (956) 794-3000; SCAN (956) 724-3177; Pillar (956) 723-7457, así como llamar a la Línea de Vida de la Prevención Nacional Contra el Suicidio, número 1-800-273-TALK (8255), disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana. Toda llamada es confidencial.

COVID-19 UPDATE (03/01): Hospitalization rate is at 8.22% (-1 hospitalization from 02/28) with 20 patients in ICU. Please stay home to slow the spread of COVID-19! For additional information, visit: https://t.co/Y4oyGcCCTd#LaredoHealth #MaskUpLaredo pic.twitter.com/bn3uSFme61

— City of Laredo (@cityoflaredo) March 1, 2021