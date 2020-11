Neolaredenses al rescate de Laura: Ayudan a mujer que perdió casa

Compartir esta publicación













La solidaridad neolaredense se hizo presente con Laura Cázares, quien perdió todo su patrimonio en cuestión de minutos tras incendiarse su casa, el pasado fin de semana.

Aun cuando los tiempos no son los mejores para la comunidad, el altruismo se vio reflejado una vez más, ya que Laura, luego de quedarse prácticamente con lo único que traía puesto, un short y una blusa, quedó descalza ese día, pero poco a poco ha recibido el apoyo de la sociedad.

“Estoy muy agradecida, de verdad no sé cómo expresar lo que siento, la gente me ha ayudado mucho desde que me quedé sin nada, no sabía qué iba a ser, pero poco a poco he recibido la ayuda de muchas personas que sin conocerme o conocerles, se han acercado a tenderme una mano. A todas ellas mil gracias”, expresó Laura.

Desde un comedor, ropa, calzado y despensa es lo que hasta ahora a recibido, pero está en busca de un nuevo hogar para poder comenzar, aunque deba rentar un pequeño espacio, pues ella vivía sola, además de poder entrar a trabajar, pues aún no está garantizado un empleo al que esperaba le den una respuesta.

Los restos de su casa, hoy en día convertidos en ceniza, siguen ahí, a unos escasos metros de la vivienda de su mamá, donde permanecerá mientras encuentra una para renta, que le permitan sostenerse ella misma como antes.

Actualmente, ocupa alguna hielera para poder colocar o almacenar parte de los alimentos que poco a poco la sociedad le ha enviado, un abanico o parrilla eléctrica para poder cocinar, pues muy pronto espera encontrar un empleo e independizarse.

“Tenía un trabajo, pero era muy cansado, pues tenía que caminar kilómetros para llegar, espero esta semana poder entrar a uno y así pagar renta y lo que necesite”, destacó.

El domicilio de Laura se ubica en Lucio Blanco 1615 Norte, colonia Las Alazanas, en caso de que alguien quiera apoyar.