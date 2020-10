‘Se puede perrear, ser educado y respetuoso’: Bad Bunny

Compartir esta publicación













El cantante y reguetonero, Bad Bunny aprovechó su premio como “Mejor Artista” en los Billboard Music Awards para mostrarse en contra de la violencia sexual y la cultura machista.

Durante su agradecimiento por el galardón, el puertoriqueño recordó que aunque él no es un artista con mensaje social y sus canciones tampoco lo son, hay que decir que se puede perrear pero con respeto.

TE PUEDE INTERESAR: La SEXY hija de Lupillo Rivera que enciende Instagram

“Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola”, afirmó Bad Bunny tras interpretar su éxito “Yo Perreo Sola”.

Asimismo, agradeció por su premio y lo dedicó a las mujeres, en especial a las mujeres latinas, quienes dijo son la razón de que la música y el reguetón existan.

“Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría ni la música ni el reguetón así que basta ya de violencia machista, en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro”, aseguró.

🎶💥 ¡Falta una semana!⁠

El próximo miércoles 21 de octubre, prepárate para vivir una noche de emociones, y celebrar la música en vivo. ⁠

⁠

¡Será una noche llena de sorpresas! Te esperamos a las 7PM/6C por @telemundo. 🤩 pic.twitter.com/Mo2T1tCf3e — Premios Billboard (@LatinBillboards) October 14, 2020

A tres horas de Laredo, está el lugar más espeluznante de #Texas: un edificio cerrado durante mucho tiempo que alguna vez sirvió como centro de rehabilitación. https://t.co/1jyUQOmZR8 — El Mañana (@ElMananaOnline) October 15, 2020