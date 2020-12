Baja a niño de 5 años del auto para disciplinarlo; lo matan

Un intento de disciplinar a un niño de cinco años salió terriblemente mal en Fort Mitchell, Alabama.

Todo comenzó cuando, según los informes, el niño comenzó a portarse mal en un automóvil el domingo por la noche.

Detalles de la desgarradora muerte de Austin Birdseye, de 5 años, el niño atropellado y asesinado por un automóvil el domingo por la noche en la autopista 165.

Según el alguacil Heath Taylor, Bryan Starr, de 35 años, que está en servicio activo en Ft. Benning, está acusado de asesinato imprudente en el caso.

El alguacil Taylor dice que Starr conducía cuando se detuvo y le dijo al niño que saliera del auto por ser “rebelde”.

“En ese momento estaba lloviendo y, obviamente, a las 8 de la noche, estaba oscuro”, dijo el alguacil Taylor.

