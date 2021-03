Baja la demanda de pruebas Covid en Nuevo Laredo

Esto se debe a muchos factores, a que muchos van a lo particular por ende las pruebas se realizan en laboratorios privados

La demanda de pruebas Covid de parte de los ciudadanos con sospecha de portar el coronavirus se redujo 50 a 7 de manera diaria, declaró Alejandro Agustín Barreiro Espericueta, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

“La demanda de pruebas Covid en la Secretaría de Salud ha ido a la baja, en semanas anteriores hacíamos de 30 hasta 50 pruebas diarias, y actualmente estamos realizando alrededor de siete a 10 pruebas diarias”, dijo el galeno.

Resaltó la importancia de que las cifras tanto para pruebas covid, contagios e ingresos a los hospitales este disminuyendo, esto se debe a muchos factores, a que muchos van a lo particular por ende las pruebas se realizan en laboratorios privados y los resultados no son captados por la Jurisdicción Sanitaria No. 5, otro porque la gente realmente se ha quedado en casa, pero lo importante es que va a la baja.

“Confiamos que esto sea la luz al final del túnel, ya que muchos compañeros perecieron en primera línea, y no tuvieron la oportunidad de aplicarse la vacuna, probablemente la historia hubiera sido diferente, pero hay que seguir trabajando apoyar los que seguimos aquí”, expresó Barreiro Espericueta.

Exhortó a la población a no confiarse, ya que la vacuna no los exenta de contagio o de contagiar a otros, por lo que ahora que está por llegar la vacuna a la población de la tercera edad no se debe de bajar la guardia, por lo que se debe seguir haciendo uso del cubrebocas, lavado de manos, respetar la sana distancia y usar el gel antibacterial.