Bajan 90% pruebas Covid-19

Hoy se realizan cuatro al día, mientras que en el mismo periodo del 2020 eran hasta 50; piden no bajar la guardia

De 50 pruebas de PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa), oído, nariz y garganta diarias que se practicaban hace un año por la Secretaría de Salud, hoy son cuatro.

“Han disminuido considerablemente su demanda, estamos hablando de un 90 por ciento comparado con el año pasado, cuando para esta misma semana epidemiológica se nos habían duplicado”, expresó Alejandro Agustín Barreiro Espericueta, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 5.

Detalló que en lo que va del 2021, se han realizado mil 958 pruebas, de las que mil 60 han sido positivas y 864 negativas; esto en cuanto pruebas PCR, mientras que de las rápidas, se han practicado 687, de las que 220 fueron positivas y 467 negativas.

Comentó que si bien la curva bajó en contagios y hospitalizaciones, no se puede bajar la guardia, sobre todo en esta época en que la que los menores salieron de vacaciones y a un año de encierro lo único que quieren es irse de viaje, y eso, se ve plasmado en las redes sociales, en donde la gente está más preocupada por saber si van a abrirse los parques que en quedarse en casa.

“La población está esperando ahorita que les digan si están abiertos para atiborrarse, estuve en una reunión municipal y lo único que preguntaba la gente cuál parque se iba abrir, -para ir yo con mi familia-; entendemos que ha sido un año de encierro y hay hartazgo en la población, pero no es momento de bajar la guardia, nos podría pasar caro la factura”, precisó.

Destacó que lo más fuerte de la pandemia arrancó por estas fechas, cuando se creía que el clima que se tenía podría reducir los casos, pero ocurrió lo contrario, se incrementaron tanto los contagios que en julio se cerró el Hospital General Solidaridad, ante la gran demanda hospitalaria, y a los días se trajo la primera caja tráiler refrigerante, posteriormente una segunda para el ISSSTE para colocar los cuerpos Covid que se convirtió el año pasado en la segunda causa de muerte entre los neolaredenses.

“El virus vino para quedarse, forma parte de nuestras vidas, pero no debemos bajar la guardia, y no porque se haya aplicado la primera vacuna a los adultos mayores quiere decir que puedan andar en las calles, visitándolos, no, al contrario hay que seguirnos cuidando, ya se tendrá el momento para hacerlo, porque aún falta mucha población en vacunarnos”, concluyó Barreiro Espericueta.