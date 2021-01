Bajan internamientos en la Unidad Covid-19

Para la comunidad médica esta no es razón para confiarse, pero sí representa una noticia alentadora

Compartir esta publicación













Luego de cinco semanas de tener cerca de 35 pacientes diarios en la Unidad Covid-19 y el Hospital General Solidaridad, los contagios y los internamientos por esta enfermedad disminuyeron en estos últimos días en 20 por ciento.

Para la comunidad médica esta no es razón para confiarse, pero sí representa una noticia alentadora, luego de que la movilidad de las fiestas de fin de año trajeran consigo un repunte de contagios y defunciones asociadas al coronavirus, por esta razón hicieron un llamado a no bajar la guardia y evitar los festejos multitudinarios en las próximas fechas.

“Gracias a Dios ahorita está bajando, se vio un decremento en el número de ingresos y de consulta esperemos que ya haya pasado todos lo que hayan juntado los últimos del mes de diciembre y de enero, que son los que estamos viendo actualmente”, dijo Jesús González Cepeda, director del nosocomio.

Dijo que de tener 35 pacientes, hasta ayer eran 22, por lo que no se puede decir que hay espacios, ya que en cuestión de segundos estos se pueden llenar. “Además venir a consultar cuando presentan los síntomas y no quedarse en casa sin su tratamiento, ya que vienen cuando no pueden respirar y es ahí donde se complican”, mencionó el galeno.

Exhortó a la población a quedarse en casa y evitar reunirse el 2 de febrero -Día de la Candelaria- y el 14 de febrero para poder cortar la cadena de transmisión, ya que si bien está bajo la incidencia, no es tiempo de confiarse.

González Cepeda insistió a la población a usar el cubrebocas, por lo que resaltó que en Laredo son tantos los casos que la gente ya comienza a usar doble cubrebocas, respetar la sana distancia, lavado de manos, pero sobre todo quedarse en casa si no hay necesidad de salir.

DONAN PRUEBAS

La Asociación de Ambulancias al Rescate donaron 40 pruebas rápidas para la detección de Covid-19 y tratamiento no caduco para pacientes con esta enfermedad del Hospital General de Zona y sea usada para los familiares de los pacientes con coronavirus, por la cercanía y vulnerabilidad a un contagio.

Elsa Degollado, Mayor del Cenizo, Texas, donó estas pruebas para el hospital, mientras quienes ya fue dados de alta por coronavirus, entregaron los fármacos para la comunidad.

“La donación de estas pruebas siempre son necesarias, ya que constantemente estamos realizando estas pruebas, apoyo que también nos mandan en el estado, pero toda ayuda es muy importante para nosotros como hospital, ya que es un punto receptor de pacientes”, dijo Cepeda González.

En Matías Guerra 50, colonia Infonavit, se reciben toda clase de donaciones desde medicamentos, sillas de rueda, ropa entre otros

Los integrantes de este organismos se comprometieron a continuar con los apoyos al Hospital General y que éste a su vez siga apoyando a la comunidad con esta y otras patologías que son atendidas por los galenos de este nosocomio.