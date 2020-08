A la baja muertes por Covid en Nuevo Laredo

Compartir esta publicación













Hace casi un mes, en la semana epidemiológica 19 que comprende del 3 al 9 de agosto, Nuevo Laredo registró su máximo histórico de muertes por Covid-19 con 44 defunciones en ese lapso y en los últimos siete días, al menos seis transcurrieron sin registrarse muertes.

Si bien la cantidad de contagios reales pudiera ser mucho mayor a los reportados -por estar sujeto a la cantidad de pruebas que se realicen-, las muertes por Covid-19 son más evidentes y esas sí han disminuido.

En el caso de los contagios, éstos continúan y se ven reflejados en los internamientos.

En el caso del Hospital General Solidaridad, de haber bajado a dos hospitalizaciones, ahora son cinco diarias, luego de tres semanas consecutivas de contagios y a la baja.

Sin embargo, a partir de esta semana, los internamientos volvieron a incrementarse, expresó Jesús González, director del Hospital General Solidaridad, quien consideró que esto pudiera ocurrir porque las personas se confían y se está en una temporada que no se debe de bajar la guardia.

En la semana epidémica 18, que comprende del 27 de julio al 2 de agosto, localmente se alcanzó su máximo nivel de contagios de Covid-19, con 270 casos; la semana siguiente (del 3 al 9 de agosto) se vio el récord de defunciones, con 44.

Esta semana –del 24 al 28 de agosto- se inició con 33 nuevos contagios luego de varios días con cantidades bajas, por lo que exhortó a la ciudadanía a quedar-se en casa, porque ya se acerca la temporada de frío y el problema se agudiza, ya que el coronavirus puede confundirse con la influenza y complicarse el panorama volverse más crítico.

Otro de los episodios más dramáticos que se han vivido en materia de Covid-19 fue a finales de junio, cuando el nosocomio registró hasta 40 personas, entre el Hospital General y la Unidad Covid, ambos a su máxima capacidad, pese a que la semana pasada bajó a 25 internamientos, en estos últimos días se han tenido hasta 38 pacientes.

LLEGARÁN PRUEBAS RÁPIDAS

Aunque están por llegar las más de 2 mil pruebas rápidas que aprobó el Estado, de nada servirán, ya que no podrán ser usadas como estadísticas por la Secretaría de Salud, indicó el titular de Coepris, Oscar Villa, pero sí es algo que ayudará como un tamizaje para tener un mejor control en esta situación.

Sin embargo, estas pruebas sólo se aplicarán al grupo vulnerable de la población como crónicos degenerativos como hipertensos, diabéticos, mayores de 50 años que presenten al menos un síntoma de coronavirus como tos, fiebre y dolor de garganta.

SIN PCR

Mientras que estas pruebas se aplicarán a un grupo vulnerable de la población, en su gran mayoría los ciudadanos reportan dificultades para que el Sector Salud practique pruebas de Covid-19 y las que se hacen por la vía particular no se contabilizan.

“Yo tengo todos los síntomas de Covid, ya me hicieron un placa entre en neumonía, me pidieron hacerme la prueba PCR y me enviaron a la Jurisdicción, pero las personas que atienden en epidemiologia me dijeron que no había disponibles, pero que si quería una ya para confirmar y salir de dudas, me costaba 4 mil pesos”, expresó Estrella Hernández, quien junto con su esposo están aislados en casa con serios síntomas de coronavirus y sin tratamiento.

Como ellos, decenas de neolaredenses están en la misma situación al no haber pruebas PCR disponibles, por lo que las cifras de contagio no pueden ser reales.

