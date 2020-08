San Antonio, Texas: Lluvia de balas en ‘pulga’ deja al menos 5 heridos

SAN ANTONIO – Autoridades investigan una balacera este domingo en los predios de Mission Flea Market, al sur de San Antonio.

A eso de las 11:30 a.m., las autoridades fueron alertadas del incidente en el 207 W Chavaneaux Rd y un gran número de patrullas policiacas se movilizaron al área. Se observaron varias ambulancias entrando y saliendo del lugar.

BREAKING: Police are investigating what led to a shooting at the Mission Market flea market on the south side. 5 people, including a suspect were wounded. pic.twitter.com/jjFiWIjsHl

Las autoridades confirmaron que hubo cinco heridos, tres de ellos siendo transportados a un hospital con heridas que ponen en riesgo su vida.

Agregaron que se dispararon cerca de 100 balas en el área del estacionamiento.

100 shots fired into a flea market. There is no need for a weapon like this to be available to the public!

Officials say a suspect fired dozens of shots into a crowded parking lot at the Mission Open Air Market. https://t.co/iH8zYuEUz4

— RyanInAustin (@darthprather) August 16, 2020