Balean a joven en Laredo, Texas

Un joven herido de bala, recogido en la cuadra 22 de la calle Cortez en el barrio Three Points, fue hospitalizado la noche del lunes; se encontraba estable.

El lunes a las 11:00 de la noche, en el centro-este de Laredo, fue baleado el joven de 22 años.

Joe Baeza, detective y vocero de la Policía local, dijo que entraron varias llamadas al 911, reportando disparos entre las avenidas Bartlett y Jarvis, a donde acudieron los patrulleros, quienes hallaron a un herido en el centro recreativo, y fue trasladado por paramédicos al hospital más cercano.

Baeza mencionó que el joven estaba consciente y aparentemente estable de salud, pero no indicó la identidad, ni cuántos impactos recibió, ni mayores datos, sólo que la investigación continúa.

